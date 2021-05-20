Подписана концессия для запуска трамваев между Екатеринбургом и Верхней Пышмой

Подписание соглашения в отношении трамвайной линии «Екатеринбург – Верхняя Пышма» Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области состоялось подписание концессионного соглашения о трамвайном сообщении между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Подписи под документом поставили глава минтранса Свердловской области Василий Старков и гендиректор компании «Верхнепышминский трамвай» (входит в группу «Мовиста Регионы») Максим Коготков.

Соглашение предусматривает проектирование и строительство современного высокотехнологичного депо в Верхней Пышме, а также приобретение 11 односекционных низкопольных трамваев. Проект потребует порядка 1,9 млрд рублей инвестиций. Объект будут строить за счет инвестора с привлечением средств госкорпорации ВЭБ.РФ. Также известно, что инвестор будет эксплуатировать данный маршрут на протяжении последующих 10 лет.

Расчётное время в пути на трамвае между Екатеринбургом и Верхней Пышмой составит 20-30 минут. Предполагается, что в сутки этим маршрутом будут пользоваться 11 тысяч пассажиров.

Выступая на церемонии подписания соглашения, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил работавшую над созданием концессии команду и отметил важную роль проекта для развития Верхней Пышмы и Екатеринбургской агломерации. «Мы будем ждать новых концессионных инициатив от нашего бизнеса. В наших планах как можно скорее перевести работу электрического транспорта на цивилизованные рельсы с привлечением дополнительного инвестирования», – сказал Евгений Куйвашев.

На торжественной церемонии подписания также присутствовали: глава УГМК Андрей Козицын, гендиректор «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа, гендиректор «Мовиста регионы» Александр Советников, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, глава Верхней Пышмы Иван Соломин и другие.

Напомним, что ранее в рамках государственно-частного партнерства началось строительство трамвайной ветки Екатеринбург – Верхняя Пышма, ориентировочный срок окончания работ 3 квартал 2021 года.

Как писала «Областная газета», в начале марта стало известно, что сроки открытия трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму вновь передвинули. Вместо первого квартала 2021 года общественный транспорт начнёт курсировать только в конце второго – в июне.

На сегодняшний день техническая часть проекта закончена. Трамвайная линия переходит на концессию инвестору.