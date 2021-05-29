Росавиация выдала допуски на полёты из Екатеринбурга ещё в ряд стран

Допуски получили авиакомпании, имеющие лицензии к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов. Фото: Галина Соловьёва.

Несколько авиакомпаний получили допуски на выполнение пассажирских и грузовых перелётов из Екатеринбурга в 14 иностранных городов. Воспользоваться ими можно будет, когда рейсы возобновят.

Такая информация появилась на сайте Росавиации. Отмечается, что допуски на осуществление международных перевозок пассажиров и (или) грузов в ряд пунктов иностранных государств были предоставлены компаниям с лицензией, которые подали соответствующие заявления.

Авиакомпании получили допуски к полётам из Екатеринбурга по следующим направлениям:

Азербайджан: «Северный ветер» – в Баку (частота полётов 7 раз в неделю).

«Северный ветер» – в Баку (частота полётов 7 раз в неделю). Армения: «Аэрофлот» и «Сибирь» – Ереван (3р/н); «Сибирь» – Гюмри (3р/н).

«Аэрофлот» и «Сибирь» – Ереван (3р/н); «Сибирь» – Гюмри (3р/н). Албания : «Уральские авиалинии» – Тирана (3 р/н).

: «Уральские авиалинии» – Тирана (3 р/н). Израиль : «Сибирь» – Тель-Авив (3 р/н).

: «Сибирь» – Тель-Авив (3 р/н). Кипр : «Red Wings» – Ларнака (7 р/н); «iFly» – Ларнака (2 р/н) и Пафос (2 р/н); «Икар» – Ларнака (7 р/н) и Пафос (7 р/н); «NordStar» – Ларнака (3 р/н) и Пафос (3 р/н); «Победа» – Пафос (7 р/н); «Северный ветер» – Пафос (7 р/н).

: «Red Wings» – Ларнака (7 р/н); «iFly» – Ларнака (2 р/н) и Пафос (2 р/н); «Икар» – Ларнака (7 р/н) и Пафос (7 р/н); «NordStar» – Ларнака (3 р/н) и Пафос (3 р/н); «Победа» – Пафос (7 р/н); «Северный ветер» – Пафос (7 р/н). Куба : «Azur Air» – Кайо Коко (2 р/н).

: «Azur Air» – Кайо Коко (2 р/н). Мальдивские острова : «Azur Air» – Мале (2 р/н).

: «Azur Air» – Мале (2 р/н). Марокко : «Azur Air» – Агадир (3 р/н).

: «Azur Air» – Агадир (3 р/н). Сербия : «Сибирь» – Белград (3 р/н).

: «Сибирь» – Белград (3 р/н). Хорватия : «Уральские авиалинии» Пула (3 р/н) и Дубровник (3 р/н).

: «Уральские авиалинии» Пула (3 р/н) и Дубровник (3 р/н). Черногория: «Azur Air» – Тиват (2 р/н).

Ранее Росавиация разрешила перелёты из Екатеринбурга в семь стран. Подробнее об этом читайте тут.

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