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Общество / Авто и транспорт
29 мая 2021, 17:47

Росавиация выдала допуски на полёты из Екатеринбурга ещё в ряд стран

самолёт

Допуски получили авиакомпании, имеющие лицензии к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов. Фото: Галина Соловьёва.

Несколько авиакомпаний получили допуски на выполнение пассажирских и грузовых перелётов из Екатеринбурга в 14 иностранных городов. Воспользоваться ими можно будет, когда рейсы возобновят.

Такая информация появилась на сайте Росавиации. Отмечается, что допуски на осуществление международных перевозок пассажиров и (или) грузов в ряд пунктов иностранных государств были предоставлены компаниям с лицензией, которые подали соответствующие заявления.

Авиакомпании получили допуски к полётам из Екатеринбурга по следующим направлениям:

  • Азербайджан: «Северный ветер» – в Баку (частота полётов 7 раз в неделю).
  • Армения: «Аэрофлот» и «Сибирь» – Ереван (3р/н); «Сибирь» – Гюмри (3р/н).
  • Албания: «Уральские авиалинии» – Тирана (3 р/н).
  • Израиль: «Сибирь» – Тель-Авив (3 р/н).
  • Кипр: «Red Wings» – Ларнака (7 р/н); «iFly» – Ларнака (2 р/н) и Пафос (2 р/н); «Икар» – Ларнака (7 р/н) и Пафос (7 р/н); «NordStar» – Ларнака (3 р/н) и Пафос (3 р/н); «Победа» – Пафос (7 р/н); «Северный ветер» – Пафос (7 р/н).
  • Куба: «Azur Air» – Кайо Коко (2 р/н).
  • Мальдивские острова: «Azur Air» – Мале (2 р/н).
  • Марокко: «Azur Air» – Агадир (3 р/н).
  • Сербия: «Сибирь» – Белград (3 р/н).
  • Хорватия: «Уральские авиалинии» Пула (3 р/н) и Дубровник (3 р/н).
  • Черногория: «Azur Air» – Тиват (2 р/н).

Ранее Росавиация разрешила перелёты из Екатеринбурга в семь стран. Подробнее об этом читайте тут.

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Областная газета Свердловской области

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