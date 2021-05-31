В Екатеринбурге перекроют улицу Мира

Ограничения связаны с ремонтом теплосети. Фото: Нина Георгиева.

В Екатеринбурге перекроют движение транспорта в районе дома № 27 по улице Мира. Ограничения продлятся с 21 июня по 5 июля.

Это связано с ремонтом теплосети в квартале улиц Первомайской – Студенческой – Библиотечной – Гагарина. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее планировать маршрут передвижения. Объехать закрытый участок можно по улицам Коминтерна, Педагогической, Гагарина.

Фото: Яндекс.Карты

Ранее власти города анонсировали перекрытие Ключевской. Ограничения запланированы на участке от Мельникова до Крылова – с 8 июня по 4 июля и от здания №19 на Ключевской до Мельникова – с 8 июня по 31 августа.

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