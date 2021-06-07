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Общество / Авто и транспорт
7 июня 2021, 16:35

В Екатеринбурге сократят маршруты пяти трамваев

общественный транспорт

Горожан просят заранее планировать свой маршрут передвижения. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге скорректируют схему движения трамваев №1, 3, 18, 19 и 21. Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей на перекрёстке улиц Викулова и Татищева.

Необходимые работы планируют выполнить в период с 23:00 18 июня до 6:00 21 июня. На это время, по данным ЕМУП «Гортранс», изменится схема движения ряда трамваев, в том числе:

  • маршрут трамвая № 1 «ВИЗ – Вторчермет» сократят до Западного депо. Данный общественный транспорт проследует по следующему маршруту: Титова – 8 Марта – Радищева – Белореченская – Волгоградская – Западное депо;
  • № 3 «ЦПКиО – ВИЗ» – сокращён до станции «ВИЗ». Трамвай повезёт пассажиров по маршруту Мичурина – Тверитина – Луначарского – Челюскинцев – Московская – Верх-Исетский бульвар – Московская – 8 Марта – Радищева – Куйбышева – Луначарского – Тверитина – Мичурина;
  • № 18 «Волгоградская – Шарташ» – укорочен до станции «ВИЗ»: Блюхера – Гагарина – Ленина – Татищева – Красноуральская;
  • № 19 «Машиностроителей – Волгоградская» – сокращён до станции «ВИЗ»: Машиностроителей – Донбасская – Бебеля – Халтурина – Кирова;
  • № 21 «ЦПКиО – Кирова» также будет сокращён и начнёт движение от станции «ЦПКИО»: Мичурина – Тверитина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Радищева – Белореченская – Волгоградская – Западное депо.

Кроме того, на время проведения работ трамвайный маршрут №11 «ВИЗ – Зелёный остров» будет полностью закрыт. Для удобства горожан пустят автобус. Он проследует от остановки «ВИЗ», расположенной на площади Субботников, до станции «Зелёный остров». Путь следования: Заводская – Татищева – Малый Конный полуостров.

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Областная газета Свердловской области

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