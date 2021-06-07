В Екатеринбурге на этой неделе перекроют две улицы и один перекрёсток

Во всех перекрытых местах пройдут работы, связанные с теплоснабжением. Фото: Владимир Мартьянов

С 7 июня в Екатеринбурге закрыли перекрёсток улиц Посадской и Белореченской. На неделе также движение ограничат на ул. Ключевской и ул. Мельникова. Рассказываем, когда это произойдёт и сколько продлится.

Ограничения на закрытом сегодня перекрёстке продлятся почти 1,5 месяца - до 18 июля. В районе пересечения ул. Посадской и Белореченской в это время будут строить тепломагистраль. Работы проводит АО "Екатеринбургская теплосетевая компания".

Фото: информационная карта перекрытий Екатеринбурга

Улицу Ключевскую ЕТК перекроет с 8 июня сразу в двух местах: от Мельникова до Крылова (до 4 августа) и от дома №19 до Мельникова (до 31 августа). Там почти всё лето будет проводиться ремонт тепломагистрали. Объехать закрытые участки можно по Токарей и Крылова.

Фото: информационная карта перекрытий Екатеринбурга

На улице Мельникова от Синяева до Нагорной реконструкция теплоснабжения начнётся со среды, с 9 июня. МУП "Екатеринбургэнерго" будет проводить там работы до 28 июля. Затем ограничения будут вводить на других участках улицы до 1 октября.