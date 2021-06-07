Темы дня

Общество / Авто и транспорт
7 июня 2021, 07:15

В Екатеринбурге на этой неделе перекроют две улицы и один перекрёсток

Перекрытие дороги, знаки об объезде

Во всех перекрытых местах пройдут работы, связанные с теплоснабжением. Фото: Владимир Мартьянов

С 7 июня в Екатеринбурге закрыли перекрёсток улиц Посадской и Белореченской. На неделе также движение ограничат на ул. Ключевской и ул. Мельникова. Рассказываем, когда это произойдёт и сколько продлится.

Ограничения на закрытом сегодня перекрёстке продлятся почти 1,5 месяца - до 18 июля. В районе пересечения ул. Посадской и Белореченской в это время будут строить тепломагистраль. Работы проводит АО "Екатеринбургская теплосетевая компания".

Фото: информационная карта перекрытий Екатеринбурга

Улицу Ключевскую ЕТК перекроет с 8 июня сразу в двух местах: от Мельникова до Крылова (до 4 августа) и от дома №19 до Мельникова (до 31 августа). Там почти всё лето будет проводиться ремонт тепломагистрали. Объехать закрытые участки можно по Токарей и Крылова.

Фото: информационная карта перекрытий Екатеринбурга

На улице Мельникова от Синяева до Нагорной реконструкция теплоснабжения начнётся со среды, с 9 июня. МУП "Екатеринбургэнерго" будет проводить там работы до 28 июля. Затем ограничения будут вводить на других участках улицы до 1 октября.

Фото: информационная карта перекрытий Екатеринбурга
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.06.2021, 19:13 / Общество
В ЦПКиО Екатеринбурге тушат крупный пожар
07.06.2021, 18:56 / Общество
В Екатеринбурге экс-директора электросетевой компании приговорили ещё к 11 годам колонии
07.06.2021, 18:55 / Экономика
В Свердловской области последняя безымянная улица Титановой долины получила название
07.06.2021, 18:46 / Культура
Сразу три площадки Ural Music Night развернут в ДК Железнодорожников
07.06.2021, 18:28 / Общество
В Екатеринбурге мужчина предстанет перед судом за сбыт 2100 поддельных долларов