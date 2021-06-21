Макаровский мост в Екатеринбурге дважды перекроют за месяц

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в этом году заявлял, что реконструкция Макаровского моста будет завершена раньше срока - до конца 2021 года. Фото: Павел Ворожцов

В июле Макаровский мост в Екатеринбурге будут перекрывать дважды. Ограничения будут вводиться с 9 по 11 и с 23 по 26 число.

Речь идёт об участке улицы Челюскинцев от Бориса Ельцина до Гражданской. Во время перекрытий сотрудники ГУДСР будут проводить строительные работы в рамках реконструкции Макаровского моста.

Ограничения вводятся в два этапа:

с 09:00 10 июля до 23:50 11 июля;

с 22:00 23 июля до 05:00 26 июля.

Машины направят по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, проспекту Ленина, Карла Либкнехта, Свердлова, переулку Красному.

"Строители обращаются к горожанам с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителям предлагают обратить особое внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее спланировать маршрут передвижения", - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбург.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в этом году заявлял, что реконструкция Макаровского моста будет завершена раньше срока - до конца 2021 года.

Напомним, что первый этап ремонта моста начался летом 2017 года. Было выделено порядка 1,8 млрд рублей. Второй этап реконструкции планировали завершить до конца 2023 года. На него власти города должны выделить более 1,5 млрд рублей. В октябре 2020 года строители Екатеринбурга в рамках второго этапа реконструкции Макаровского моста сузили проезжую часть на улице Челюскинцев, что привело к сильным дорожным заторам.