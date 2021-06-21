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21 июня 2021, 16:14

Строители почти на месяц увеличили сроки закрытия улицы на Вторчермете

ремонт дорог

Строители почти на месяц увеличили сроки закрытия движения на Вторчермете. Фото: Алексей Кунилов

Строители изменили сроки закрытия движения транспорта по улице Окружной в Екатеринбурге. Ограничения связаны с проведением капитального ремонта 2-й Новосибирской улицы.

Движение транспорта по улице Окружной, от переулка Гаевского до улицы 2-й Новосибирской, и проезду от улицы Окружной до дома № 53/1 на улице 2-й Новосибирской будет закрыто до 20 июля 2021 года. Ранее планировалось, что работы будут завершены 25 июня. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы проводит трест «Уралтрансспецстрой».

Дорожники просят жителей и гостей города отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать свой маршрут передвижения. Объехать перекрытый участок можно по улицам Эскадронной и Ляпустина.

Фото: нформационная карта перекрытий Екатеринбурга

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Областная газета Свердловской области

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