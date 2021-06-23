С 1 июля между Ботаникой и Компрессорным в Екатеринбурге начнёт курсировать автобус №44

С начала нового месяца в Екатеринбурге одновременно отменят три автобуса, ещё 24 - перенумеруют. Фото: Галина Соловьёва

В мэрии Екатеринбурга официально объявили дату запуска нового автобуса - №44, который свяжет Ботанику и Компрессорный. Он начнёт курсировать с 1 июля.

"С 1 июля в Екатеринбурге появится маршрут №44 метро "Ботаническая" - микрорайон Компрессорный, которого сейчас нет. Автобусы будут ездить через Кольцовский тракт. Теперь жители микрорайона смогут быстро добраться в район Ботаники", - рассказал на сегодняшнем брифинге зампредседателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Николай Вахлов.

Обслуживать маршрут будет ООО "Форт-транс". Оно в июне выиграло аукцион на обслуживание пяти маршрутов в столице Урала за 34,5 млн рублей.

Появление нового маршрута станет частью программы модернизации общественного транспорта уральской столицы. Так, с начала нового месяца в Екатеринбурге одновременно отменят три автобуса, ещё 24 - перенумеруют.

Публикуем маршрут следования автобуса: автобус №44 будет возить пассажиров от Компрессорного до станции метро "Ботаническая" по следующим улицам: Академика Шварца ‒ Белинского ‒ Саввы Белых ‒ Луганская ‒ Кольцовский тракт ‒ Альпинистов ‒ Черняховского ‒ ЕКАД ‒ Сибирский тракт ‒ Эстонская ‒ Латвийская ‒ Прибалтийская ‒ Белоярская ‒ Латвийская (автобусное кольцо).