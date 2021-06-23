В Екатеринбурге почти на месяц изменится схема движения автобуса №083

Изменённая схема движения этого маршрута будет действовать с 23 июня до 18 июля. Фото: Галина Соловьёва.

Со среды, 23 июня, автобусный маршрут №083 "Монтажников - ЖК Светлый" в Екатеринбурге изменит схему движения. Это связано со строительством тепломагистрали на перекрёстке улиц Посадская - Белореченская.

С сегодняшнего дня автобусы №083 будут двигаться по следующим улицам: Алтайская – Яблоневая – Молодогвардейцев – Лыжников – Щербакова – Белинского – Щорса – 8 Марта – Большакова – Посадская – Разворот – Посадская – Московская – Фурманова – Шаумяна – Серафимы Дерябиной – Токарей – Готвальда – Опалихинская – Бебеля – Техническая – Расточная – Монтажников.

На участке движения в сторону остановки "Монтажников" будут отменены остановочные пункты ТЦ "Фан Фан", Посадская, Белореченская. При этом на маршруте №083 появятся новые остановки - Московская, Чкалова, Ясная.

Фото: администрация Екатеринбурга

По данным пресс-службы мэрии уральской столицы, изменённая схема движения этого маршрута будет действовать до 18 июля.

Как сообщала ранее "Областная газета", из-за строительства тепломагистрали на перекрёстке Посадская - Белореченская схемы движения изменят ещё два автобусных маршрута - №18 и 21.

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