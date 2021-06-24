Смертность детей на дорогах Свердловской области выросла в 14 раз

В Свердловской области продолжает увеличиваться количество смертей в ДТП. Уровень детской смертности на дорогах региона в сравнении в прошлым годом вырос в 14 раз.
Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов.
Он отметил, что показателя по аварийности, который установлены нацпроектом "Безопасные и качественные автодороги", на текущие шесть месяцев Свердловская область не достигла. На сегодняшний день на дорогах региона за первую половину 2021 года погибло на 9 человек больше, чем за первое полугодие 2020 года. Кроме того, очень сильно увеличилась детская смертность.
"Ещё хуже ситуация обстоит с детьми. Если брать период прошлого года, то был 1 погибший ребёнок. На этот период 2021 года уже 14 детей мы потеряли на дорогах", - пояснил Леонид Лиханов.
Он уточнил, что, как правило, погибают дети-пассажиры и напомнил свердловчанам о соблюдении скоростного режима на дорогах и правил ПДД.
Читайте также:
Количество ДТП с детьми в Екатеринбурге выросло в два раза.
Под Полевским нетрезвая автоледи едва не погубила мужа и 9-летнего сына.
В ДТП в Свердловской области погибли четверо, пять человек госпитализированы.
Подписывайтесь на наш Youtube-канал с ежедневными видеообзорами, телеграм-канал с самыми важными новостями, а также на другие страницы "Областной газеты" в социальных сетях.