Темы дня

Общество / Авто и транспорт
24 июня 2021, 17:59

Смертность детей на дорогах Свердловской области выросла в 14 раз

  Анна Митчина
Дети залезают на трамвай

В основном погибают дети-пассажиры. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области продолжает увеличиваться количество смертей в ДТП. Уровень детской смертности на дорогах региона в сравнении в прошлым годом вырос в 14 раз.

Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов.

Он отметил, что показателя по аварийности, который установлены нацпроектом "Безопасные и качественные автодороги", на текущие шесть месяцев Свердловская область не достигла. На сегодняшний день на дорогах региона за первую половину 2021 года погибло на 9 человек больше, чем за первое полугодие 2020 года. Кроме того, очень сильно увеличилась детская смертность.

"Ещё хуже ситуация обстоит с детьми. Если брать период прошлого года, то был 1 погибший ребёнок. На этот период 2021 года уже 14 детей мы потеряли на дорогах", - пояснил Леонид Лиханов.

Он уточнил, что, как правило, погибают дети-пассажиры и напомнил свердловчанам о соблюдении скоростного режима на дорогах и правил ПДД.

Читайте также:

Количество ДТП с детьми в Екатеринбурге выросло в два раза.

Под Полевским нетрезвая автоледи едва не погубила мужа и 9-летнего сына.

В ДТП в Свердловской области погибли четверо, пять человек госпитализированы.

Подписывайтесь на наш Youtube-канал с ежедневными видеообзорами, телеграм-канал с самыми важными новостями, а также на другие страницы "Областной газеты" в социальных сетях.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.06.2021, 17:59 / Общество
Смертность детей на дорогах Свердловской области выросла в 14 раз
24.06.2021, 17:27 / Общество
В Екатеринбурге умер профессор УрФУ Александр Колпаков
24.06.2021, 16:54 / Культура
Кинотеатры четырёх муниципалитетов Свердловской области получат поддержку Фонда кино
24.06.2021, 16:06 / Спорт
Уральский боец Михаил Рагозин и бразилец Вагнер Прадо возглавят турнир RCC:Intro
24.06.2021, 16:01 / Общество
С 1 августа курорты Краснодарского края будут принимать только привитых от COVID-19