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Общество / Авто и транспорт
7 июля 2021, 15:31

В Екатеринбурге перекроют участок Кольцовского тракта

ремонт дороги

Ремонт стартует 10 июля. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге перекроют участок Кольцовского тракта. Это произойдёт в ближайшую субботу, 10 июля.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе мэрии города, дорожники перекроют участок в районе улиц Луганской – Машинной. Ограничения уже согласованы с ГИБДД. Предположительно работы будут вестись до середины сентября.

Ранее сообщалось об изменении схемы движения на развязке по Луганской – Объездной. В связи с ремонтами движение ограничивалось на двух участках – по чётной стороне Луганской (от съезда № 1 до Кольцовского тракта) и по съездам № 1 и 3.

Добавим, с 09:00 10 июля до 23:50 11 июля в связи с реконструкцией Макаровского моста будет закрыта ул. Челюскинцев (от Бориса Ельцина до Гражданской). Подрядчик – ООО "Городское управление дорожно-строительных работ".

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Областная газета Свердловской области

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