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Общество / Авто и транспорт
7 июля 2021, 20:23

На трассе "Екатеринбург - Тюмень" ограничат движение 8 июля

Ремонт трассы

Ограничение связано с проведением работ по ремонту деформационного шва. Фото: Алексей Кунилов.

В четверг, 8 июля, на 31 км трассы P-351 "Екатеринбург - Тюмень", возле посёлка Косулино, введут ограничение движения. Это связано с проведением работ по ремонту деформационного шва.

По данным пресс-службы ФКУ "Уралуправтодор", работы будут проводиться с 8:00 до 20:00. На это же время движение в сторону Екатеринбурга на данном участке будет осуществляться по одной полосе.

Фото: ФКУ "Уралуправтодор"

Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут с учётом введённых ограничений.

Недавно "Областная газета" сообщала ещё о нескольких перекрытиях. Так, до осени закрывается съезд с Екатеринбургской кольцевой автодороги на трассу М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск. Кроме того, с 10 июля до середины сентября будет закрыт участок Кольцовского тракта в районе улиц Луганской – Машинной.

Областная газета Свердловской области

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