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Общество / Авто и транспорт
8 июля 2021, 11:55

В Нижнем Тагиле ограничили движение по улице Шевченко

  Анна Митчина
Дорожный знак

Движение ограничили из-за ремонта теплотрассы. Фото: Анна Митчина

В Нижнем Тагиле на улице Шевченко ограничили движение транспорта. Здесь в течение нескольких дней будет проходить ремонт теплотрассы.

Работы продлятся с 8 по 13 июля. На месте установлены знаки с утверждённой схемой организации дорожного движения на период ремонта. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Фото: скрин документа

Напомним, сегодня до 20:00 ограничено движение по трассе "Екатеринбург-Тюмень". Кроме этого, с 10 июля до середины сентября будет закрыт участок Кольцовского тракта в районе улиц Луганской – Машинной в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

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