В Нижнем Тагиле не успеют завершить ремонт на мосту на Циолковского к 10 сентября

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время рабочего визита в город установил дату открытия движения по обновлённому мосту - 10 сентября. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что движение на мосту на улице Циолковского могут открыть в установленную губернатором дату - 10 сентября, однако рабочие не успеют завершить все работы. Из-за этого возможны новые перекрытия путепровода.

Глава города побывал на строительной площадке и пообщался с рабочими. Они рассказали ему, что впервые столкнулись с тем, что надо выбуривать рельсы, укрепляющие подпорную стену. Владислав Пинаев ответил, что это приведёт к удорожанию проекта, однако отставание от графика пока не критично.

"Есть рабочие моменты, которые пока сдерживают нас. Когда возводилась подпорная стена, её укрепляли рельсами. Рельсы стоят вертикально, приходится их откапывать и выбуривать. Раньше с таким не сталкивались", - объяснил мэру руководитель проекта Владимир Останин.

Владислав Пинаев при этом призвал подстраивать все планы под открытие моста 10 сентября.

"К 10 сентября все работы выполнены не будут, надо будет доделывать косметическую составляющую. Не исключаю, что потом будет ещё временное перекрытие моста как мера, необходимая для окончания ремонта. Все планы подстраиваем под 10 сентября. Пока нет опасений, что открытия моста к этой дате не произойдёт. Столкнулись с трудностью, которую не предполагали - рельсы забетонированы и вкопаны в основание мостового полотна. Решение найдено", - приводит слова мэра пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время рабочего визита в город установил дату открытия движения по обновлённому мосту - 10 сентября. При этом по контракту окончание первого этапа работ – сдача путепровода – намечена на 30 ноября 2021 года.

Сейчас на месте устраивают буронабивные сваи. Забетонированы 6 свай, ещё 2 - в работе. Всего их должно быть 12. Продолжается устройство подпорной стены. К работам привлечены 40 рабочих и 17 единиц спецтехники.

Напомним, что аварийный мост на Циолковского в Нижнем Тагиле ремонтируют с 12 мая. Власти предложили жителям схемы объезда. Однако поскольку данное сооружение является главной транспортной артерией, связующей центр с жилыми кварталами Тагилстроя и металлургическим комбинатом, тагильчанам неминуемо пришлось узнать, что такое настоящие пробки.