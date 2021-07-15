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Общество / Авто и транспорт
15 июля 2021, 10:47

В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы на Вторчермете

ограничение движения

Граждан просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать свой маршрут передвижения. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге ещё на месяц продлили закрытие транспортного движения на улице Окружной (Вторчермет). Новая дата снятия ограничений - 29 августа.

Речь идёт об участках от пер. Гаевского до ул. 2-й Новосибирской и по проезду от Окружной до дома № 53/1 на 2-й Новосибирской. Там проходит капремонт последней из перечисленных улиц. Изначально планировалось, что все работы будут завершены 25 июня, но позже сроки сдвинулись на 20 июля.

Строители просят екатеринбуржцев и гостей уральской столицы отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать свой маршрут передвижения. Объехать перекрытый участок можно по улицам Эскадронной и Ляпустина.

Фото: информационная карта перекрытий Екатеринбурга

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Областная газета Свердловской области

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