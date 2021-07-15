В Кольцово объяснили большие очереди

Пассажиры, по данным пресс-службы Кольцово, беспрепятственно попадают в зону ожидания вылета внутренних авиалиний. Фото: Павел Ворожцов.

Жители и гости уральской столицы пожаловались на огромные очереди в Кольцово. Данный инцидент прокомментировали в аэропорту.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе воздушной гавани, "несмотря на формальное наличие очереди, ожидание в ней измеряется несколькими минутами". Изданию уточнили, что очереди не свидетельствует о каких-либо сложностях в работе системы досмотра. Пассажиры, по словам нашего собеседника, беспрепятственно попадают в зону ожидания вылета внутренних авиалиний.

"Таковы объективные условия, характерные в утренние часы не только для любого российского аэропорта, но и для любого аэропорта мира. Отметим, что количество работающих линий досмотра определяется в соответствии с расписанием и прогнозируемыми нагрузками", - сказал он.

Ранее "Облгазета" писала, что из-за ремонта путепровода, ведущего к аэропорту, в Екатеринбурге начали скапливаться пробки, а люди стали опаздывать на рейсы. Уральская транспортная прокуратура предложила увеличить частоту электричек в Кольцово, чтобы снизить нагрузку на автотранспорт.

Добавим, в минувшие выходные очереди наблюдались в московском аэропорту Шереметьево. Причиной задержки стала проверка наличия у пассажиров международных рейсов ПЦР-тестов, их срока действия и соответствия персональным данным.

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