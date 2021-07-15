Прокуратура взяла на контроль ситуацию с пробками в сторону аэропорта Кольцово

Из-за ремонта путепровода, ведущего к аэропорту, в Екатеринбурге начали скапливаться пробки, а люди стали опаздывать на рейсы. Уральская транспортная прокуратура предложила увеличить частоту электричек в Кольцово, чтобы снизить нагрузку на автотранспорт.
Она обратилась с таким предложением к руководству Свердловской пригородной компании.
"Уральской транспортной прокуратурой контролируется ситуация с соблюдением прав пассажиров в аэропорту Кольцово. Установлено, что в связи с проведением ремонтных работ путепровода на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги в городе Екатеринбурге существенно увеличилось время поездки из города в аэропорт Кольцово", - сообщили в прокуратуре.
Кроме того, очереди образовались из пассажиров, поздно прибывших в аэропорт, на внутренних рейсах.
В надзорном ведомстве напомнили, что регистрация на внутренние авиарейсы заканчивается за 40 минут до вылета, на международные авиарейсы - за 60 минут. Посадка в самолёт завершается за 20 минут до отправления воздушного судна.
Напомним, что движение в районе ул. Луганской и Объездной дороги закрылось 12 июля. В тот же день губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева возмутило отсутствие рабочих на ремонтируемом мосту. Он лично выезжал на объект, и попросил главного на площадке постараться завершить работы до 1 сентября, чтобы пробки на Кольцовском тракте исчезли как можно скорее. После этого участок решено было ремонтировать круглосуточно.
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