Прокуратура взяла на контроль ситуацию с пробками в сторону аэропорта Кольцово

По данным на утро 15 июля, на мосту уже наблюдаются пробки. Фото: яндекс.пробки

Из-за ремонта путепровода, ведущего к аэропорту, в Екатеринбурге начали скапливаться пробки, а люди стали опаздывать на рейсы. Уральская транспортная прокуратура предложила увеличить частоту электричек в Кольцово, чтобы снизить нагрузку на автотранспорт.

Она обратилась с таким предложением к руководству Свердловской пригородной компании.

"Уральской транспортной прокуратурой контролируется ситуация с соблюдением прав пассажиров в аэропорту Кольцово. Установлено, что в связи с проведением ремонтных работ путепровода на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги в городе Екатеринбурге существенно увеличилось время поездки из города в аэропорт Кольцово", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, очереди образовались из пассажиров, поздно прибывших в аэропорт, на внутренних рейсах.

В надзорном ведомстве напомнили, что регистрация на внутренние авиарейсы заканчивается за 40 минут до вылета, на международные авиарейсы - за 60 минут. Посадка в самолёт завершается за 20 минут до отправления воздушного судна.

Напомним, что движение в районе ул. Луганской и Объездной дороги закрылось 12 июля. В тот же день губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева возмутило отсутствие рабочих на ремонтируемом мосту. Он лично выезжал на объект, и попросил главного на площадке постараться завершить работы до 1 сентября, чтобы пробки на Кольцовском тракте исчезли как можно скорее. После этого участок решено было ремонтировать круглосуточно.

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