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Общество / Авто и транспорт
14 июля 2021, 09:29

С 14 июля меняется схема выезда с ЕКАД на Челябинский тракт

перекрытие движения

Строительство и реконструкция ЕКАД ведётся в рамках нацпроекта БКАД. Фото: ФКУ "Уралуправтодор".

Сегодня, 14 июля, на Екатеринбургской кольцевой автодороге меняется схема выезда на Челябинский тракт (трасса М-5 "Урал"). Это связанно со строительством развязки на третьем пусковом комплексе ЕКАД.

Предполагается, что ограничения продлятся до 1 октября. До этого времени транспортный поток перенаправят по съезду с Челябинского тракта, на ЕКАД, в сторону посёлка Большой Исток. При этом прямой проезд по федеральной трассе М-5 "Урал" в обоих направлениях будет свободным, уточняет департамент информполитики Свердловской области.

Отмечается, что по завершении работ третий пусковой комплекс ЕКАД соединит Полевской и Челябинский тракты, замкнув обход Екатеринбурга в кольцо. "Это позволит разгрузить улично-дорожную сеть города и пригорода за счёт выноса транзитного транспорта за городскую черту", - говорится в сообщении. 

Строительство и реконструкция кольцевой автодороги ведётся в рамках нацпроекта БКАД.

Добавим, ранее свердловское Министерство строительства и развития инфраструктуры подготовило приказ о подготовке документации по строительству новой дороги. Она будет проходить от г. Арамиль через посёлок Большой Исток до Кольцово. В районе аэропорта Кольцово трасса будет вливаться в ЕКАД.

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Областная газета Свердловской области

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