Евгений Куйвашев попросил Михаила Мишустина выделить 2,4 миллиарда на завершение ЕКАДа раньше срока

Глава региона обсудил с председателем Правительства планы развития Среднего Урала и попросил поддержать несколько важных инициатив. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе визита в Екатеринбург провёл рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Глава региона обсудил с председателем Правительства планы развития Среднего Урала и попросил поддержать несколько важных инициатив.

Глава кабмина поздравил губернатора с открытием международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021 и отметил высокий уровень её организации. Михаил Мишустин заявил, что во время посещения "Екатеринбург-ЭКСПО", где проходит выставка, он обсудил с губернатором создание медицинского кластера в "Академическом".

"Те уникальные специалисты, которые сегодня работают в перинатальном центре у вас [НИИ ОММ], известны по всей стране, и очень важно, что мы с вашим участием договорились о схеме финансирования, соответствующие средства будут выделены, все поручения и министерству финансов, и министерству здравоохранения даны", - заявил премьер-министр.

Также Михаил Мишустин указал на важность проекта по созданию кампуса УрФУ, который ранее представил главе кабмина губернатор Свердловской области. Председатель Правительства выразил надежду на то, что крупные российские промышленные компании помогут выстроить государственно-частное партнёрство при развитии университетского кластера.

В свою очередь Евгений Куйвашев рассказал Михаилу Мишустину ещё о двух значимых проектах, которым необходима помощь государства.

"При поддержке Правительства мы ведём строительство [ЕКАДа] опережающими темпами, и в федеральном бюджете на 2021-2023 годы предусмотрены межбюджетные трансферты. Для сохранения опережающей динамики строительства прошу вас, рассмотреть вопрос переноса средств в объёме 2,4 млрд рублей с будущих периодов финансирования на 2021 год", - передаёт слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

Кроме того, как уже сообщала "Облгазета", Евгений Куйвашев попросил 230 млн рублей федеральных средств на переоснащение детской областной больницы.

Михаил Мишустин пообещал дать поручения на проработку и изучение обозначенных вопросов. При этом он напомнил, что недавно кабмин выделил Свердловской области на ремонт дорог 700 млн рублей.

Напомним, премьер-министр России прибыл в столицу Урала накануне. По приезду он встретился с российскими и иностранными бизнесменами.