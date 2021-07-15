Стал известен график перекрытий Макаровского моста в Екатеринбурге на август

Граждан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут своего передвижения. Фото:

Очередные перекрытия Макаровского моста ждут жителей и гостей уральской столицы в августе. Путепровод будет недоступен для водителей по выходным.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе мэрии, в связи с проведением строительных работ движение транспорта по улице Челюскинцев (от Бориса Ельцина до Гражданской) полностью ограничат. При этом для велосипедистов и пешеходов путепровод будет доступен.

Проехать по мосту автолюбители не смогут в следующие периоды:

с 21:00 6 августа до 5:00 9 августа;

с 21:00 13 августа до 5:00 16 августа;

с 21:00 27 августа до 5:00 30 августа.

Граждан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут своего передвижения. Объехать перекрытый участок предлагается по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, пр. Ленина и пер. Красному.

Известно, что ремонт моста выполняет подрядная организация ООО "Городское управление дорожно-строительных работ".

Напомним, первый этап ремонта моста начался летом 2017 года. Было выделено порядка 1,8 млрд рублей. Второй этап реконструкции планировали завершить до конца 2023 года. На него власти города должны выделить более 1,5 млрд рублей.

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