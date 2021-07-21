В Екатеринбурге отменят два троллейбусных маршрута

Троллейбус №33 начнёт возить пассажиров с 1 августа. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге отменят троллейбусные маршруты №13 и №16. Они перестанут возить пассажиров с 1 августа.

В тот же день на дороги города выйдет троллейбус № 33 "Коммунистическая – Педагогический университет". Он соединит в себе отменённые №13 и 16.

По данным ЕМУП "Гортранс", новый троллейбусный маршрут пройдёт по улицам Коммунистическая – Ломоносова – Восстания – Ильича – Старых большевиков – Фрезеровщиков – Таганская – Краснофлотцев – Старых большевиков – Фронтовых бригад.

Ранее "Областная газета" сообщала, что власти уральской столицы ищут перевозчика для 16 троллейбусных маршрутов, в число которых входил №33-й. Победителем закупки стал "Гортранс". За оказание услуг предприятие получит почти 367,3 миллиона рублей. Контракт заключён на год.

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