В Екатеринбурге утвердили проект планировки территории под новый мост

Ожидается, что новые мосты разгрузят район Екатеринбурга от пробок. Фото: Владимир Мартьянов

Комиссия по рассмотрению вопросов градостроительной деятельности и землепользования администрации города утвердила проект планировки и межевания территории под путепровод. Он появится на Сибирском тракте и пройдёт над железнодорожной веткой Екатеринбург – Верхний Уфалей.

Ширина проезда по путепроводу по Сибирскому тракту составит 8 метров (по полосе в каждую сторону). Для съезда к Лестеху будет построен петлеобразный проезд под мостом, вдоль ж/д линии, с нерегулируемым примыканием к Сибирскому тракту.

В ходе общественных обсуждений было учтено мнение местных жителей - в проект добавили остановки вблизи университета, наземный переход с островками безопасности и проход вдоль Сибирского тракта через проезжую часть и железнодорожную линию, который свяжет тротуары на Сибирском тракте и улице Карьерной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Сибирский тракт связывает микрорайоны Птицефабрика и Лечебный с центром города. Улица Карьерная обслуживает расположенные в северной части территории проектирования складские помещения, концертную площадку "Телеклуб", торговые сооружения и бизнес-центр "К2".

Напомним, что решение о проектирование мостов на ул. Испытателей и Сибирском тракте было принято год назад мэром города и руководством СвЖД. Муниципальный контракт на разработку документации заключён с МБУ "Мастерская генерального плана".

Все в Октябрьском районе планируют построить три моста - два в районе аэропорта Кольцово, и вышеуказанный - в районе Лестеха. Согласно проектам, первые два путепровода появятся над железнодорожными ветками Екатеринбург – Тюмень и Екатеринбург – Каменск-Уральский (от Реактивной до автодороги Екатеринбург – Кольцово). Их ширина составит по 16 м (по две полосы в каждую сторону). Они образуют новую улицу, которая пока носит рабочее название Проектируемая улица 1.

Путепровод от ул. Реактивной до автодороги Екатеринбург – Кольцово будет пересекать улицы Апрельскую, Бахчиванджи и Спутников и будет проложен параллельно улицам Испытателей и Авиаторов.

Ожидается, что новые мосты разгрузят район от пробок. Сейчас в вышеуказанных местах дорожные заторы возникают на железнодорожных переездах.