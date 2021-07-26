Из Екатеринбурга в Болгарию запустили прямые авиарейсы

Фото: Евгения Скачкова

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово возобновили прямые рейсы в Болгарию. Пока что самолёты летают только по направлению в Бургас.

Первый рейс выполнили накануне - 25 июля в 15:18. Полёты осуществляет авиакомпания "Уральские авиалинии". Из Кольцово в Бургас самолёты будут летать еженедельно по воскресеньям. Вылет из Екатеринбурга в 14:45, прибытие в болгарский город в 17:15.

Обратно из Бургаса самолёт отправляется в 18:15 по местному времени, приземляется в уральской столице в 00:40 по времени Екатеринбурга. Продолжительность полётов около 4,5 часа.

Ранее рейсы из Кольцово в Бургас выполнялись до сентября 2019 года. За год этим направлением пользовались 8,2 тыс. пассажиров.

Напомним, 24 июля Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами. В том числе и с египетскими курортами. Ранее Росавиация нескольким авиакомпаниям не выдала допуск на полёты по направлениям Шарм-эш-Шейх и Хургада.