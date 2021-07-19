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19 июля 2021, 19:14

Росавиация отказала всем перевозчикам в заявках на полёты на курорты Египта

Египет

Все заявки авиакомпаний на полёты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду получили отказ в допуске. Фото: Александр Зайцев

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) не выдало ни одного нового допуска на полёты в Египет. В разделе об отказах значится 231 направление из аэропортов России на курорты Египта.

В допуске на полёты в Египет отказы получили:

  • шесть авиакомпаний, летающих по маршруту Москва - Шарм-эш-Шейх (32 рейса в неделю);
  • шесть авиакомпаний, маршрут Москва - Хургада (31 рейс в неделю);
  • четыре авиакомпании, маршрут Санкт-Петербург - Хургада (17 рейсов в неделю);
  • четыре авиакомпаний, маршрут Екатеринбург - Хургада (14 рейсов в неделю).

Всего в списке отказов числится 97 направлений из столичных и региональных аэропортов России на курорты Египта.

На сегодняшний день в столицу Египта — Каир — разрешены полёты из Москвы и некоторых региональных российских аэропортов.

О причинах отказа в документе ничего не говорится. Вероятно, отказ в допуске авиакомпаний к выполнению регулярных рейсов на курорты Египта обусловлен неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на фоне распространения коронавирусной инфекции и отсутствием рекомендаций оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Как писала «Областная газета», в ноябре 2015 года Владимир Путин подписал указ о запрете авиаперелётов в Египет после крушения российского Airbus A321 компании "Когалымавиа". Авиасообщение с арабской страной полностью возобновилось только в апреле 2021 года. 8 июля Владимир Путин снял ограничение с перелётов чартерных рейсов на курорты Египта.

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Областная газета Свердловской области

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