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Общество / Авто и транспорт
12 августа 2021, 12:14

В Екатеринбурге запретят остановку ещё на нескольких улицах

дорожный знак

Нарушителей эвакуируют. Фото: Нина Георгиева.

На дорогах Екатеринбурга дополнительно установят знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор". Они повысят пропускную способность уличной сети города.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, решение об установке новых знаков было принято в связи с многочисленными обращениями екатеринбуржцев. Останавливаться запретят на следующих участках:

  • улица Ясная  (от Бардина до Волгоградской);
  • улица Волгоградская (между домами № 49а и № 113);
  • переулок Банковский (от Малышева до дома № 8 в переулке Банковском);
  • улица Краснодарская (на всём протяжении);
  • Промышленный проезд (на всём протяжении).

Водителей заблаговременно предупреждают об изменениях, а также просят соблюдать правила дорожного движения.

Ранее "Областная газета" писала об открытии новой штрафстоянки на Гурзуфской, 48а. Она рассчитана на 150 машино-мест.

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Областная газета Свердловской области

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