В Екатеринбурге запретят остановку ещё на нескольких улицах

Нарушителей эвакуируют. Фото: Нина Георгиева.

На дорогах Екатеринбурга дополнительно установят знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор". Они повысят пропускную способность уличной сети города.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, решение об установке новых знаков было принято в связи с многочисленными обращениями екатеринбуржцев. Останавливаться запретят на следующих участках:

улица Ясная (от Бардина до Волгоградской);

улица Волгоградская (между домами № 49а и № 113);

переулок Банковский (от Малышева до дома № 8 в переулке Банковском);

улица Краснодарская (на всём протяжении);

Промышленный проезд (на всём протяжении).

Водителей заблаговременно предупреждают об изменениях, а также просят соблюдать правила дорожного движения.

Ранее "Областная газета" писала об открытии новой штрафстоянки на Гурзуфской, 48а. Она рассчитана на 150 машино-мест.

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