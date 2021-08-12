В Екатеринбурге запретят остановку ещё на нескольких улицах

На дорогах Екатеринбурга дополнительно установят знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор". Они повысят пропускную способность уличной сети города.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, решение об установке новых знаков было принято в связи с многочисленными обращениями екатеринбуржцев. Останавливаться запретят на следующих участках:
- улица Ясная (от Бардина до Волгоградской);
- улица Волгоградская (между домами № 49а и № 113);
- переулок Банковский (от Малышева до дома № 8 в переулке Банковском);
- улица Краснодарская (на всём протяжении);
- Промышленный проезд (на всём протяжении).
Водителей заблаговременно предупреждают об изменениях, а также просят соблюдать правила дорожного движения.
Ранее "Областная газета" писала об открытии новой штрафстоянки на Гурзуфской, 48а. Она рассчитана на 150 машино-мест.
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