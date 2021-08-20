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Общество / Авто и транспорт
20 августа 2021, 14:52

В Екатеринбурге на 3,5 недели запретят остановку на улице Сакко и Ванцетти

Дорожный знак "Остановка запрещена"

Ограничение будет действовать на участке дороги от ул. Радищева до ул. Куйбышева. Фото: Нина Георгиева

В Екатеринбурге нельзя будет останавливаться и парковать транспорт на улице Сакко и Ванцетти. Ограничение ввели из-за ремонта дороги.

Ограничение будет действовать на участке дороги от ул. Радищева до ул. Куйбышева с 23 августа по 15 сентября 2021 года, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Там подрядчик ООО "БерезовскДорСтрой" будет проводить ремонт дороги. Для удобства водителей на участке установят соответствующие знаки.

Напомним, в Екатеринбурге запретят остановку ещё на пяти улицах. Накануне в Екатеринбурге у автобуса №61 изменили место расположения одной из остановок.

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Областная газета Свердловской области

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В Екатеринбурге на 3,5 недели запретят остановку на улице Сакко и Ванцетти