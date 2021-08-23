В Екатеринбурге на неделю закрыли троллейбусный маршрут №33

Горожанам стоит заранее выбирать маршрут своего передвижения по городу. Фото: Павел Ворожцов.

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге закрыто движение троллейбусного маршрута №33. Это связано с ремонтом тепломагистрали по улице Фрезеровщиков в районе перекрёстка с Таганской и по улице Таганская от Фрезеровщиков до Красных Командиров.

Ограничения продлятся до 5:00 30 августа, сообщает пресс-служба ЕМУП "Гортранс".

Сегодня также меняется схема движения автобусного маршрута №76 "СТЦ Мега - Синие камни". Изменения из-за строительства теплосети на улицах Шаумяна и Хасановской продлятся до 12 сентября.

Схема движения выглядит следующим образом:

В сторону "Меги" автобусы будут объезжать перекрытый участок по улицам Фурманова - Московская - Островского - Волгоградская, далее по маршруту. В обратном направлении транспорт едет без изменений;

В направлении "Меги" также отменяются остановки "Чкалова — Шаумяна" и "Хасановская";

Остановка "Московская" переносится на улицу Московскую в сторону Волгоградской.

Добавим, раннее из-за закрытия улицы Начдива Васильева (участка от Каменщиков до пер. Ударников) изменились схемы движения трёх автобусов. По новому они будут ходить до 31 августа.