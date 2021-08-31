Екатеринбург ждёт дорожный коллапс?

Развязка на Луганской – Объездной этим летом стала причиной опозданий горожан на рейсы в Кольцово. Фото: Павел Ворожцов

Каждый год с началом осени в Екатеринбурге на дорогах становится заметно больше машин: люди выходят из отпусков, возвращаются с дач, начинают возить детей в школы и на кружки или сами ездить на учёбу. В часы пик улицы оказываются скованы автомобильными заторами. Ситуацию осложняют многочисленные дорожные работы, которые подрядчики не закончили за лето. «Облгазета» решила указать читателям на самые проблемные участки, которых стоит избегать.

Проезд закрыт или ограничен

Несмотря на завершение календарного лета, сезон дорожных работ в городе продолжается. На некоторых участках движение транспорта будет запрещено или ограничено ещё месяц или даже дольше.

Это касается, например, Макаровского моста. Его реконструкция уже который год доставляет горожанам массу неудобств. Сейчас движение по путепроводу полностью закрывают только на выходные, в остальное время проехать здесь можно лишь по одной стороне дороги. Из-за этого на самом мосту и на соседних улицах даже в дневное время возникают заторы. Существующие пути объезда, например, проспект Ленина, не экономят время, так как и сами оказываются перегружены в часы пик. Подрядчик заверяет, что движение по данному участку улицы Челюскинцев будет восстановлено в октябре.

По ещё одному крупному объекту – развязке на пересечении улицы Луганской с Объездной автодорогой – возникла неопределённость со сроками. Изначально подрядчик обещал завершить ремонт до 15 сентября, потом власти попросили его ориентироваться на 1 сентября, но за день до назначенной даты в пресс-службе мэрии Екатеринбурга сказали, что подрядчик продолжает вести работы и может делать это хоть до начала октября. Пока автомобилисты продолжают двигаться лишь по нечётной стороне улицы Луганской, а также объезжать участок по улицам Щербакова, Молодогвардейцев, Кольцовскому тракту, Белинского и Саввы Белых.

Эти и некоторые другие участки с закрытым или ограниченным движением отмечены на карте. Кроме того, для проезда недоступны участки улицы Шаумяна (до 12 сентября) и Советской (до 15 сентября). Там ведётся строительство и модернизация теплосетей.

Ехать можно, но с трудом

Сложности с проездом могут возникнуть и на тех улицах, где движение запущено, но ремонт ещё не доведён до конца. Например, на улице Гагарина от Малышева до Библиотечной дорожникам осталось обустроить парковочные карманы, поэтому пока водителям приходится останавливаться прямо на проезжей части и мешать таким образом остальным машинам. Похожая ситуация и на Мельковской. Там, судя по фотографиям, которые читатели присылают в редакцию «ОГ», на места для парковки насыпаны груды щебня.

Формально подрядчики, которые ещё продолжают работы, пока ничего не нарушили: финальные даты назначены муниципальными контрактами на 15 сентября. Но полностью подготовить дороги к началу учебного года, чтобы избежать коллапса, о чём в ходе еженедельных объездов города не раз просил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, им не удалось.

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Между старым и отремонтированным участком дороги на Гагарина образовался вот такой стык. Чтобы проехать по нему, водителям приходится притормаживать. Фото: Ирина Порозова

Работы проводит АО «Трест Уралтрансспецстрой». Фото: Ирина Порозова

На Мельковской машины тоже парковать некуда. Фото: Павел Зубков

На пересечении Посадской и Белореченской после дорожного ремонта остался вот такой неприбранный участок. Фото: Анна Митчина

На улице Гагарина ещё не готовы парковочные карманы. Фото: Ирина Порозова