Ремонт моста на Луганской - Объездной в Екатеринбурге не закончат к 1 сентября

Ремонт начался 15 мая. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге ремонт моста на Луганской - Объездной не завершится к 1 сентября. Рабочие не успевают закончить работы.

Корреспонденту "Областной газеты" эту информацию подтвердили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

"В городской администрации не говорили про открытие движения по Луганской 1 сентября. Мы ориентируемся на готовность моста. Дат никаких не называем. Контракт у подрядчика до октября", - пояснила пресс-секретарь горадминистрации.

Общая протяжённость ремонтируемого участка - более 3 км. Дорожники должны полностью обновить асфальтобетонное покрытие, заменить гидроизоляцию, деформационные швы, барьерные ограждения и тротуары.

Напомним, о том, что дорогу откроют к 1 сентября, мэру города сказали представители компании-подрядчика. Изначально планировалось закончить 15 сентября, но глава региона попросил успеть до 1 сентября. После его просьбы работы решили проводить круглосуточно. Сейчас чётная сторона улицы Луганской, от съезда №1 до Кольцовского тракта, и съезды №1 и №3, полностью закрыта для проезда.

Из-за ремонта на этом путепроводе, а также на других улицах города, в первый день нового учебного года горожане могут встать в пробки. Подробнее о ремонтах дорог в Екатеринбурге читайте в завтрашнем номере "Областной газеты".