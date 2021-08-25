Ремонт моста на Луганской - Объездной в Екатеринбурге завершат к 1 сентября

Общая протяжённость ремонтируемого участка автодороги составляет более 3 км. Фото: Павел Ворожцов.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход выполнения реконструкции моста на Луганской–Объездной. Компания-подрядчик, выполняющая ремонт, заверила главу города, что проезд по мосту будет открыт к 1 сентября.

Напомним, что участок моста был закрыт на ремонт 15 мая.

"Транспортная развязка – важный для города объект, поэтому отклонение от сроков ремонтных работ не допустимо. В сентябре движение по путепроводу должно быть запущено", - передаёт слова Алексея Орлова пресс-служба администрации Екатеринбурга.

В свою очередь, представители компании-подрядчика сказали мэру, что движение по обеим полосам моста запустят в срок, то есть к 1 сентября.

Общая протяжённость ремонтируемого участка автодороги составляет более 3 км. Перед дорожниками была поставлена задача полностью обновить асфальтобетонное покрытие, заменить гидроизоляцию и деформационные швы, а также барьерные ограждения и тротуары.

Отметим, что сейчас чётная сторона улицы Луганской, от съезда № 1 до Кольцовского тракта, и съезды № 1 и №3, полностью закрыта для проезда. В середине июля губернатор Свердловской области по онлайн-трансляции проверил ход ремонта. Его возмутило отсутствие рабочих на мосту. После этого работы решили проводить круглосуточно. Изначально планировалось закончить 15 сентября, но глава региона попросил успеть до 1 сентября.

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