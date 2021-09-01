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Общество / Авто и транспорт
1 сентября 2021, 17:37

Проезд по трассе Екатеринбург - Тюмень перекроют на три дня

перекрытие

Объезд будет организован по второстепенной дороге через село Обуховское. Фото: карты.

На участке трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень перекроют движение. Это связано с ремонтами мостов через реки Пышма и Мостовка.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор", дорожные рабочие перекроют участок от км 127+460 до км 133+000. Ограничения продлятся в период с 06:00 03 сентября по 23:59 5 сентября.

Объезд будет организован по второстепенной дороге через село Обуховское. Граждан просят учитывать информацию при построении маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по номеру 8-800-200-63-06.

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Обновлён график перекрытий Макаровского моста на сентябрь.

Областная газета Свердловской области

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