В Екатеринбурге на выходные меняется схема движения трамваев №3 и 23

Сегодня вечером в Екатеринбурге изменится схема движения двух трамваев, ещё один отменят. Это связано с реконструкцией Макаровского моста.
По данным ЕМУП "Гортранс", в период с 21:00 3 сентября до 05:00 6 сентября закрывается движение трамваев по ул. Челюскинцев от ул. Луначарскогодо остановки "Дворец Молодёжи". Изменения затронут маршруты №3 и 23, а №7 - закроют.
В этом месяце ограничения движения также предусмотрены по следующему графику:
- с 21:00 10 сентября до 05:00 13 сентября;
- с 21:00 17 сентября до 05:00 20 сентября;
- с 21:00 24 сентября до 05:00 27 сентября.
Автолюбителям необходимо заранее планировать маршрут своего передвижения. Объезд ремонтируемого участка предусмотрен по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина, переулку Красному.
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