В Екатеринбурге на выходные меняется схема движения трамваев №3 и 23

Горожанам необходимо заранее планировать маршрут своего передвижения. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня вечером в Екатеринбурге изменится схема движения двух трамваев, ещё один отменят. Это связано с реконструкцией Макаровского моста.

По данным ЕМУП "Гортранс", в период с 21:00 3 сентября до 05:00 6 сентября закрывается движение трамваев по ул. Челюскинцев от ул. Луначарскогодо остановки "Дворец Молодёжи". Изменения затронут маршруты №3 и 23, а №7 - закроют.

Фото: сайт ЕМУП "Гортранс"

В этом месяце ограничения движения также предусмотрены по следующему графику:

с 21:00 10 сентября до 05:00 13 сентября;

с 21:00 17 сентября до 05:00 20 сентября;

с 21:00 24 сентября до 05:00 27 сентября.

Автолюбителям необходимо заранее планировать маршрут своего передвижения. Объезд ремонтируемого участка предусмотрен по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина, переулку Красному.

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