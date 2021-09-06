Объявлен новый конкурс на проектирование участка трассы Москва - Казань - Екатеринбург

Участок автомагистрали от Дюртюлей до Ачита пройдёт по территории трёх регионов - Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва.

ГК "Российские автомобильные дороги" (Автодор) объявила новый конкурс на разработку документации по планировке территории для строительства скоростной автодороги Москва - Казань - Екатеринбург (М-12) на участке Дюртюли - Ачит. Начальная цена контракта снижена почти на 7 млн рублей.

Теперь она составляет 876,8 млн рублей. Подача заявок на участие в конкурсе продлится до 20 сентября. 30 сентября подрядчик должен быть определён.

Как следует из документации, размещённой на сайте госзакупок, 275-тикилометровый участок автомагистрали от Дюртюлей до Ачита пройдёт по территории трёх регионов - Башкирии, Пермского края и Свердловской области. На Среднем Урале трасса будет проложена через Красноуфимский и Ачитский городские округа. Дорога будет четырёхполосной, на ней можно будет разгоняться до 120 км/ч.

Напомним, первый конкурс на разработку проекта был объявлен Автодором в июле, но позже стало известно, что закупку отменили в связи с возникновением непредвиденных обстоятельств. Эту ситуацию прокомментировал губернатор Свердловской области. Глава региона заверил, что это не повлечёт за собой отмену глобальной стройки и что скоро будет объявлен новый конкурс.

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