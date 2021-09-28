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Общество / Авто и транспорт
28 сентября 2021, 12:30

В Екатеринбурге запретят парковку ещё на пяти участках улиц

остановка запрещена

Автолюбителей своевременно предупреждают о вводимых изменениях и напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД. Фото: Нина Георгиева.

В Екатеринбурге запретят стоянку машин ещё на нескольких улицах. Новые знаки "Остановка запрещена" и таблички "Работает эвакуатор" появятся по просьбам местных жителей.

Как отметили в пресс-службе горадминистрации, специалисты учли пожелания граждан, которые неоднократно обращались в мэрию с просьбой обеспечить пропускную способности улично-дорожной сети. Дорожные знаки с табличками установят на следующих участках:

  • ул. Калинина (от Ломоносова до 40-летия Октября);
  • ул. Победы (от Космонавтов до Ильича);
  • ул. Шейнкмана (от Радищева до Малышева);
  • ул. Феофанова (на всём протяжении);
  • внутриквартальный проезд от улицы Белореченской до дома № 21 по Белореченской.

Автолюбителей своевременно предупреждают о вводимых изменениях и напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД. Напомним, знак "Остановка запрещена" действует в отношении всех транспортных средств за исключением маршрутных.

Ранее горожанам запретили парковаться на Циолковского (от Белинского до Машинной), Чайковского (от Фурманова до Фрунзе), Союзной (от Циолковского до Авиационной) и Банникова (от 40-летия Октября до Красных Партизан). Подробнее об этом читайте тут.

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Областная газета Свердловской области

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