В Екатеринбурге запретят парковку ещё на пяти участках улиц

В Екатеринбурге запретят стоянку машин ещё на нескольких улицах. Новые знаки "Остановка запрещена" и таблички "Работает эвакуатор" появятся по просьбам местных жителей.
Как отметили в пресс-службе горадминистрации, специалисты учли пожелания граждан, которые неоднократно обращались в мэрию с просьбой обеспечить пропускную способности улично-дорожной сети. Дорожные знаки с табличками установят на следующих участках:
- ул. Калинина (от Ломоносова до 40-летия Октября);
- ул. Победы (от Космонавтов до Ильича);
- ул. Шейнкмана (от Радищева до Малышева);
- ул. Феофанова (на всём протяжении);
- внутриквартальный проезд от улицы Белореченской до дома № 21 по Белореченской.
Автолюбителей своевременно предупреждают о вводимых изменениях и напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД. Напомним, знак "Остановка запрещена" действует в отношении всех транспортных средств за исключением маршрутных.
Ранее горожанам запретили парковаться на Циолковского (от Белинского до Машинной), Чайковского (от Фурманова до Фрунзе), Союзной (от Циолковского до Авиационной) и Банникова (от 40-летия Октября до Красных Партизан). Подробнее об этом читайте тут.
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