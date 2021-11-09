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Общество / Авто и транспорт
9 ноября 2021, 17:14

Введение QR-кодов для общественного транспорта не планируется в Свердловской области

проезд в общественном транспорте

Масочный режим в общественном транспорте продолжает действовать. Фото: Галина Соловьёва.

В настоящее время на территории Свердловской области не планируется введение QR-кодов для проезда в общественном транспорте. Об этом в ходе брифинга заявил замглавы региона Павел Креков.

"Я могу говорить о той ситуации, которая существует на сегодняшний день. Потому что она меняется и по эпидпоказаниям, и по темпам вакцинации, и так далее. На сегодняшний день мы такого рода шаги не планируем", - ответил он на вопрос "Областной газеты".

Масочный режим в общественном транспорте продолжает действовать.

Напомним, QR-кода необходимо предъявлять, в том числе в торговых центрах региона. 

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Областная газета Свердловской области

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