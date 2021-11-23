Мэр Екатеринбурга предложил обсудить реконструкцию каменного моста на Малышева

Мост является объектом культурного наследия федерального значения. Фото: Александр Зайцев.

В Екатеринбурге стартовали общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории, предназначенной для реконструкции каменного моста по ул. Малышева. Они продлятся до 28 декабря.

Высказывать своё мнение по данному вопросу горожан призвал градоначальник Алексей Орлов. На странице в Instagram он заявил, что вопрос очень сложный.

"Столкновение интересов и мнений при обсуждении неизбежно. Выход один – говорить. Высказывать эти мнения. И выслушивать аргументы своих оппонентов. К чему я и приглашаю всех горожан", – сказал мэр. Он также обозначил свои пожелания – "хотелось бы, чтобы он (мост) перестал быть "бутылочным горлышком".

Известно, что проезжую часть инженерного сооружения планируется увеличить до четырёх полос (с 10 до 14 метров). А для обеспечения беспрепятственного движения горожан вдоль набережной – проложить сквозной арочный туннель и возвести пешеходный мост, который свяжет противоположные берега Исети.

Ранее городские власти уже организовывали обсуждение проекта реконструкции моста на Малышева. Комментировать предлагаемую идею предлагалось до 23 октября. Напомним, проект реконструкции моста презентовали в начале июня. Старт работ запланирован на 2024 год.