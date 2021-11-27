У автобусных маршрутов №25 и 27 в Екатеринбурге перенесли одну из остановок

Речь идёт о переносе остановки "Ново-московский тракт". Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге 27 ноября вновь изменилась схема движения автобусов №25 и 27. Речь идёт о переносе остановки "Ново-московский тракт".

Как сообщается на сайте ЕМУП "Гортранс", остановка "Ново-московский тракт" в сторону ТЦ "Мега" для автобусов №25 "СТЦ "Мега" - Радиоколледж - Высоцкого - Технопарк" и №27 "СТЦ "Мега" - ЖБИ" переносится на 200 метров вперёд от предыдущего местоположения. Теперь она находится возле дома №60 по улице Металлургов.

Фото: 2Гис

Напомним, с 24 ноября автобусы №25 и 27 при движении от остановки "СТЦ МЕГА" были направлены по улицам: Металлургов - дублёр ул. Металлургов - Викулова. На дублёре улицы Металлургов появилась остановка "ТК Новомосковский" при движении в сторону УрФУ.

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