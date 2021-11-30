Проезд в метро Екатеринбурга может подорожать на 10 рублей

Тариф не поднимался с 2017 года. Фото: Павел Ворожцов.

В ближайшее время в Екатеринбурге рассмотрят вопрос повышения стоимости проезда в надземном и подземном общественном транспорте. Документы по увеличению тарифов были направлены перевозчиками в РЭК.

Совещание с Региональной энергетической комиссией Свердловской области представители горадминистрации проведут на этой или следующей неделе, сообщил вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов. Речь об этом шла на совместном заседании постоянных комиссий.

Замглавы города напомнил, что тариф не поднимался с 2017 года. При этом выросла стоимость запчастей, увеличились расходы на горюче-смазочные материалы.

По словам вице-мэра, метрополитен, который подсчитал себестоимость перевозки, запросил 42 рубля (сейчас 32 рубля). Запросы ЕМУП "Гортранс" - 37 рублей (сейчас 28 рублей).

"Часть затрат будем гасить за счёт бюджета, потому что население не готово к такому уровню тарифов", - заверил Алексей Бубнов, добавив, что РЭК ещё должен посмотреть и подтвердить заявленные перевочиками затраты.

Он добавил, что многие российские города уже пошли на повышение тарифа, в среднем до 33 рублей. В том числе речь идёт о Перми и Самаре.

Напомним, весной текущего года екатеринбургским перевозчикам было поручено собрать пакет документов и обратиться в РЭК. Заявлялось, что повышение намечено на 2022 год. На прошлой неделе стало известно, что документы в комиссию подал "Гортранс".