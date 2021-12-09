В Екатеринбурге перестроят трамвайное кольцо на Белореченской и Волгоградской

Иллюстрация трамвайной линии в Академический: Геннадий Богатырёв. По данным администрации Екатеринбурга

На перекрёстке улиц Белореченской и Волгоградской запланировано переустройство трамвайных путей и инженерных коммуникаций. Это связано со строительством трамвайной линии в Академический.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал горожан обсудить проекты планировки и межевания территории, предназначенной для реконструкции трамвайного кольца. Подробная информация и графические материалы будут опубликованы в разделе "Общественные обсуждения".

После реконструкции остановочный комплекс на ул. Белореченской и Волгоградской сможет вмещать одновременно до 20 трамвайных вагонов. Со стороны Волгоградской начнётся установка рельсов по трамвайной линии в Академический.

"Реконструкцией кольца на пересечении улиц Белореченской и Волгоградской предусмотрено переустройство трамвайных путей, а также разработаны меры по снижению уровня шума и вибрационных нагрузок. Кроме того, специалисты создадут здесь новый велопешеходный маршрут и займутся переустройством инженерных коммуникаций", - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Напомним, что строительство трамвайной ветки в восьмой район - Академический стартовало в этом году. Она пройдёт от пр. Академика Сахарова по ул. Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до Волгоградской, а далее от Волгоградской до Татищева. В Академическом линию дотянут до Широкой Речки (улицы Хрустальногорская - Евгения Савкова) и построят там трамвайное депо. Общая протяжённость линии составит 8,8 километра (линейная магистраль 4,4 км), будет 14 остановочных комплексов.

"Установка рельсов начнётся со стороны Волгоградской, здесь очень много сетей, особенно в "кусте" от Волгоградской до Вильгельма де Геннина. Поэтому мы этот вопрос взяли первым в проработку. Планируем, что рельсы здесь появятся в III-IV кварталах 2022 года. Ограничения по движению транспорта будут, конечно, как и при любой стройке, но мы постараемся минимизировать неудобства для жителей города", - рассказывал ранее "Областной газете" директор управления капитального строительства Игорь Кунгурцев.