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Общество / Авто и транспорт
14 декабря 2021, 12:41

На обслуживание трамвайной ветки Екатеринбург – Верхняя Пышма выделили первые средства

трамвайная ветка

Электротранспорт начнёт курсировать между городами не раньше мая 2022 года. Фото: Галина Соловьёва.

ООО «Верхнепышминский трамвай» получило первые кредитные средства для финансирования трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма. Соответствующие соглашения были подписаны ещё летом этого года.

Три с половиной месяца назад оговаривалось, что ВЭБ.РФ предоставит организации кредит в размере 1,428 млрд рублей. А дочерняя компания госкорпорации - АО «ИнфраВЭБ» - мезонинный заём (предоставляемый без залога имущества) в 384 млн руб.

В пресс-службе «Мовиста Регионы» напомнили, что соглашения предусматривают строительство высокотехнологичного депо (площадь застройки производственного корпуса составит 2438,6 "квадрата") и путей внутри него в Верхней Пышме. Речь также идёт о закупке 11 трамваев для обслуживания маршрута.

В мае свердловское правительство и ООО «Верхнепышминский трамвай» (дочка «Мовиста Регионы») подписали концессионное соглашение (форма государственно-частного партнёрства) по реализации проекта на срок 11 лет.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что сроки открытия трамвайного движения из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму снова сдвинуты. Электротранспорт начнёт курсировать между городами не раньше мая 2022 года.

Областная газета Свердловской области

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