Началось тестирование трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму

Готовность трамвайных путей на территории Екатеринбурга оценивается в 90%. Фото: Галина Соловьёва

Из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустили движение трамваев. Пока транспорт ездит в тестовом режиме, без пассажиров.

Специальный состав будет ездить по маршруту в течение недели. Он будет проверять контактную сеть и рельсовый путь.

"Для технического прогона используется вагон, оборудованный специальными измерительными приборами и оснасткой, который движется по путям со скоростью два километра в час. В соответствии с объёмом тестируемого участка на работу потребуется семь дней", - сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Отмечается, что готовность трамвайной ветки на территории Верхней Пышмы оценивается в 99%, на территории Екатеринбурга - в 90%. Ранее сообщалось, что техническая обкатка путей должна состояться в первой декаде декабря, но она на несколько дней задержалась. Сам электротранспорт начнёт курсировать между городами не раньше мая 2022 года.

Напомним, недавно на обслуживание трамвайной ветки Екатеринбург – Верхняя Пышма выделили первые средства. Они пойдут на строительство высокотехнологичного депо и путей внутри него в Верхней Пышме.