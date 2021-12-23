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Общество / Авто и транспорт
23 декабря 2021, 20:49

Съезд с Объездной дороги на Белинского в Екатеринбурге будет перекрыт до мая 2022 года

Перекрытый участок

Ограничение движения будет действовать ещё пять месяцев. Фото: Яндекс. Карты.

В Екатеринбурге продлили закрытие движения по съезду с Объездной автодороги на улицу Белинского. Ограничение движения будет действовать ещё пять месяцев.

Движение на участке будет закрыто до 15 мая 2022 года. Ранее съезд планировалось открыть 10 января.

Перекрытие вызвано необходимостью строительства транспортной магистрали на пересечении улиц Белинского и Щербакова с Объездной автодорогой, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. Автомобилистов уральской столицы просят планировать свой маршрут движения с учётом действующих ограничений.

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Областная газета Свердловской области

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