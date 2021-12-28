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Общество / Авто и транспорт
28 декабря 2021, 19:05

Екатеринбуржцам рассказали, как будет работать общественный транспорт 31 декабря

метро

Метрополитен будет работать до 1:00 1 января. Фото: Владимир Мартьянов.

Стал известен режим работы общественного транспорта Екатеринбурга в новогодние праздники. Речь идёт об автобусах, трамваях, троллейбусах, а также метро.

По информации комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети горадминистрации, 31 декабря наземный транспорт будет работать на линии до 23:00, метрополитен – до 01:00 1 января.

В период с 1 по 9 января транспорт будет возить пассажиров по расписанию воскресного дня в стандартном режиме. Старт работы трамваев в праздничные дни запланирован на 5:00, троллейбусов – на 5:30, автобусов и метрополитена – на 6:00.

Ранее ЕМУП "Гортранс" опубликовал подробную информацию о курсировании, в том числе автобусов №75, 90, 96, 96б, 85 и 95.

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