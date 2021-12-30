Евгений Куйвашев протестировал трамвайную линию из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму

Евгений Куйвашев выполнил обязательный ритуал — разбил бутылку шампанского после поездки по новой трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев перед Новым годом прокатился на трамвае из Екатеринбурга до Верхней Пышмы. С 15 декабря по новой линии запустили движение в тестовом режиме.

Компанию губернатору составили глава Екатеринбурга Алексей Орлов и гендиректор УГМК Андрей Козицын​​​​.

"Хотел до Нового года успеть посмотреть, как обстоят дела на трамвайной линии от Екатеринбурга до Верхней Пышмы. Стройка здесь уже полностью завершена, поэтому мы смогли протестировать маршрут уже прямо на трамвае. Сейчас заканчивается благоустройство площадки вокруг, монтируется освещение, остановки. Всё это планируется завершить уже весной, чтобы летом, если всё пойдёт гладко, запустить движение. Событие просто эпохальное!", - написал глава региона в своём Instagram.

Напомним, недавно на обслуживание трамвайной ветки Екатеринбург – Верхняя Пышма выделили первые средства. Они пойдут на строительство высокотехнологичного депо и путей внутри него в Верхней Пышме. На маршруте предусмотрено 14 остановок, время в пути составит 25-30 минут. Ожидается, что трамвайным маршрутом между городами ежегодно смогут пользоваться 4 миллиона уральцев.

При прокладке маршрута протяжённостью в 17 км уложено 36 км рельсов, более 30 тысяч шпал, установлено 390 опор, отсыпано порядка 128 тысяч кубометров щебня. На линию поставят 10 низкопольных вагонов.