В Екатеринбурге на три месяца перекроют улицу Серафимы Дерябиной

Горожан просят заранее планировать маршрут своего передвижения. Фото: сервис Яндекс.Карты

Жителей уральской столицы предупредили о длительном перекрытии чётной стороны улицы Серафимы Дерябиной от Волгоградской до Зоологической. Это связано со строительством трамвайной линии в Академический район.

Ограничение, вводимое предприятием "Трест Уралтрансспецстрой", продлится с 12 февраля по 15 мая. В этот период транспорт в обоих направлениях будет ходить по нечётной стороне улицы Серафимы Дерябиной. Горожан просят заранее планировать маршрут.

Напомним, строительство трамвайной ветки в Академический стартовало в прошлом году. Она пройдёт от проспекта Академика Сахарова по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до Волгоградской, а далее от Волгоградской до Татищева. В Академическом линию дотянут до Широкой Речки (улицы Хрустальногорская — Евгения Савкова) и построят там трамвайное депо. Общая протяжённость линии составит 8,8 километра (линейная магистраль 4,4 километра), будет 14 остановочных комплексов.

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