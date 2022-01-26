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26 января 2022, 11:34

Екатеринбуржец обналичил криптовалюту, чтобы не потерять жену и машину

арестованный за долги автомобиль

После погашения долга транспортное средство вернулось к владельцу. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

Судебные приставы арестовали у жителя Екатеринбурга залоговый автомобиль Volkswagen Tiguan. Причиной стала задолженность по кредиту в размере 505 тысяч рублей.

Автомобиль был арестован и передан на хранение представителю взыскателя по решению суда. Отсутствие машины не устроило жену должника, и она пригрозила ему разводом, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Угроза жены, а также предпринятые судебным приставом меры принудительного исполнения заставили мужчину вспомнить об имеющейся криптовалюте. Екатеринбуржец обналичил необходимую сумму. После погашения долга транспортное средство вернулось к владельцу.

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Областная газета Свердловской области

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Екатеринбуржец обналичил криптовалюту, чтобы не потерять жену и машину