Екатеринбуржец обналичил криптовалюту, чтобы не потерять жену и машину

Судебные приставы арестовали у жителя Екатеринбурга залоговый автомобиль Volkswagen Tiguan. Причиной стала задолженность по кредиту в размере 505 тысяч рублей.
Автомобиль был арестован и передан на хранение представителю взыскателя по решению суда. Отсутствие машины не устроило жену должника, и она пригрозила ему разводом, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.
Угроза жены, а также предпринятые судебным приставом меры принудительного исполнения заставили мужчину вспомнить об имеющейся криптовалюте. Екатеринбуржец обналичил необходимую сумму. После погашения долга транспортное средство вернулось к владельцу.
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