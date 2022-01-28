В Свердловской области нарушителей ПДД будут ловить круглосуточно

С начала года на территории региона отмечается сложная дорожно-транспортная обстановка. Фото: Галина Соловьёва

С сегодняшнего вечера по 30 января включительно сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки транспорта. Меры направлены на профилактику ДТП.

Наряды ДПС будут патрулировать трассы круглосуточно. Госавтоинспекторы будут пресекать случаи нетрезвого вождения, опасные выезды на встречку, а также контролировать соблюдение Правил дорожного движения водителями.

По данным пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, с начала года на территории региона отмечается сложная дорожно-транспортная обстановка. Почти на 10 % выросло количество аварий, число погибших увеличилось более чем на 150 %, ещё на 13 % выросло число пострадавших.

Отмечается, что основными причинами ДТП становятся выезд на полосу встречного движения (36 аварий, в которых погибли 11 человек, ещё 56 получили травмы), нарушения правил обгона, неправильно выбранная скорость, отказ от использования ремней безопасности.

Ранее мы сообщали, что пострадавший в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург младенец скончался в больнице. Также в результате столкновения легковушки с фурой погиб мужчина-водитель. Его пассажиры — женщина и 5-летняя девочка — попали в реанимацию, 9-летний мальчик — в травматологию.

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