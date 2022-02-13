С 14 февраля в Нижнем Тагиле изменятся конечные остановки общественного транспорта

Опубликована схема изменения конечных остановок общественного транспорта в Нижнем Тагиле. Фото: с сайта администрации Нижнего Тагила

С понедельника в Нижнем Тагиле изменятся конечные остановки общественного транспорта. Это связано с началом работ по реконструкции Привокзальной площади.

Так, конечные остановочные пункты маршрутов № 17, 17У, 50, 53, 55, 56, 57, 65 перенесены с площади к дому № 29 на проспекте Строителей. Садиться на маршруты № 13 и 58 нужно будет в районе гостиницы "Тагил", на маршруты № 2, 14, 32, 43 — на улице Садовой в районе регулируемого пешеходного перехода (напротив магазина "Гастроном"). Автобусы по маршрутам № 1, 3, 4, 5, 7, 20, 23, 26, 30, 31, 36, 46 будут осуществлять посадку пассажиров на существующей остановке — напротив здания железнодорожного вокзала.

Кроме того, с 14 февраля до середины апреля МУП "Тагилдорстрой" планирует отремонтировать центр площади и пустить основной транспортный поток по Садовой. Крайние дороги будут закрывать только для строительства парковок и пешеходных зон.

Напомним, что в рамках обновления Привокзальной площади проходит реконструкция транспортного узла в границах улиц Ленина, Садовой, Заводской, Кушвинской, Бондина, Товарный двор. В будущем на площади разместят стелу "Город трудовой доблести". Её украсят герб города и указ президента РФ о присвоении почётного звания. Ранее презентовали дизайн-проект 17-метровой гранитной стелы, подготовленный Российским военно-историческим обществом.

Все работы должны завершиться ко Дню города. В августе этого года Нижний Тагил отметит 300-летие.