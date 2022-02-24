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Общество / Авто и транспорт
24 февраля 2022, 13:40

Из южных городов России назначат дополнительные поезда

Поезд на платформе

Дополнительные поезда планируется пустить из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России. Фото: Алексей Кунилов

РЖД на фоне приостановки полётов назначит дополнительные поезда из южных городов. Стоимость билетов обещают сделать фиксированной.

Дополнительные поезда планируется пустить из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России.

"В настоящее время РЖД ведет работу по назначению дополнительных поездов. Также в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны. Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров", — приводит ТАСС сообщение холдинга.

Напомним, что сегодня в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине Росавиация приостановила работу воздушных гаваней в 12 городах России. В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили ряд рейсов в Сочи и Краснодар. "Уральские авиалинии" временно приостановили выполнение рейсов в аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа, Симферополя. Проработаны обходные маршруты для полётов в аэропорты Сочи, Минеральные Воды, а также в Армению, Кипр, Египет, Турцию.

Областная газета Свердловской области

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