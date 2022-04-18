К июню поступят 11 трамваев для обслуживания маршрута Екатеринбург — Верхняя Пышма. Фото: пресс-служба "Мовиста Регионы"

Определён цвет трамваев, которые будут курсировать по маршруту Екатеринбург – Верхняя Пышма. Низкопольные модели 71-911ЕМ "Львёнок" окрасят в бордово-жёлтые тона.

"Мы решили придать новым трамваям современный и запоминающийся образ. Динамичные линии и круговые узоры в дополнение к ярким оттенкам отражают цель проекта – высокотехнологичную модернизацию движения между Екатеринбургом и Верхней Пышмой", – отметил гендиректор компании "Мовиста Регионы" Александр Советников.

Кстати, поставка 11 трамваев на Средний Урал должна завершиться до 1 июня 2022 года, напоминают в департаменте информполитики региона. По данным пресс-службы "Мовиста Регионы", на сегодняшний день полностью собраны и прошли приёмочные испытания пять трамваев. Производство остальных шести "Львят" идёт в соответствии с установленным графиком.

"Это очень важный для развития Верхней Пышмы и Екатеринбургской агломерации проект. Важный для тысяч жителей, которые достаточно скоро получат возможность удобнее добираться до города-спутника столицы Урала. В целом это уникальный для региона опыт сотрудничества с бизнесом в области транспортного обеспечения", – говорил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Фото: департамент информполитики региона

Как сообщалось ранее, трамвай "Львёнок" отличают просторный салон, широкие дверные проёмы, USB-розетки для зарядки мобильных устройств, передовой медиакомплекс, современная система климат-контроля. Разработчики трамвая уделили внимание удобству маломобильных пассажиров: есть откидная аппарель и кнопка вызова водителя. "Львёнок" успешно эксплуатируется в Москве и некоторых других городах России.

В мае прошлого года "Областная газета" писала, что свердловское правительство и ООО "Верхнепышминский трамвай" (дочка "Мовиста Регионы") подписали концессионное соглашение (форма государственно-частного партнёрства) по реализации проекта на срок 11 лет. В декабре мы сообщали, что на обслуживание трамвайной ветки Екатеринбург – Верхняя Пышма выделили первые средства.